Бутерброд с шоколадом и сыром возмутил пользователей Twitter

Жительница Великобритании поделилась на своей странице в Twitter снимком шоколадно-сырного бутерброда, передает The Mashable. Фото вызвало шок у пользователей Сети.

Hi twitter so heres my amazing choc and cheese invention which I'm eating as I tweet xx pic.twitter.com/qUShWJSv7Z— Houda (@h_xxda) 2 июля 2017 г.

Автор снимка, по имени Худа, прокомментировала своей перекус, назвав «замечательным шоколадно-сырным изобретением». Однако большинство пользователей эти восторги британки не разделили.

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«Меня тошнит», - отметил один из пользователей. «Я люблю ананасы и пиццу. Однако съем ли я их в одном блюде? Бог мой, нет», - написал другой.