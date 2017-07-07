Бутерброд с шоколадом и сыром возмутил пользователей Twitter

 

Фото: Twitter/h_xxda

Жительница Великобритании поделилась на своей странице в Twitter снимком шоколадно-сырного бутерброда, передает The Mashable. Фото вызвало шок у пользователей Сети.

Автор снимка, по имени Худа, прокомментировала своей перекус, назвав «замечательным шоколадно-сырным изобретением». Однако большинство пользователей эти восторги британки не разделили.

Реклама

«Меня тошнит», - отметил один из пользователей. «Я люблю ананасы и пиццу. Однако съем ли я их в одном блюде? Бог мой, нет», - написал другой.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 67000 EUR

reklama.vesti.lv

Раскрыта одна из самых главных загадок Луны Hi-Tech

Раскрыта одна из самых главных загадок Луны

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд Showbiz

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд

Волочкова своим шпагатом лишила дара речи отдыхающих Wo&Men

Волочкова своим шпагатом лишила дара речи отдыхающих

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей Hi-Tech

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей

SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9 Hi-Tech

SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9

Курьезы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
http://alkoutlet.lv

Темы

 