Саммит G20: Трамп и Путин впервые встретились

 

Фото: REUTERS/Sanpix

 

На саммите G20 в Гамбурге завершилась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости». Это встреча стала первой с момента избрания Трампа на пост главы Соединенных Штатов. До этого они общались только по телефону.

Отметим, что первая встреча лидеров двух стран прошла намного дольше запланированного и продлилась, по информации CNN, 2 часа 16 минут. Ранее сообщалось, что двусторонние переговоры должны продлиться от 35 до 40 минут.

В ходе приветствия президент США заявил, что для него большая честь встретиться с Путиным. «Я очень рад нашей встрече и надеюсь, она принесет результаты», - ответил любезностью российский лидер, добавив, что общения лишь по телефону никогда не бывает достаточно.

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Как отмечает The Guardian, перед началом встречи лидеров двух стран кто-то из журналистов из толпы выкрикнул вопрос Трампу о вмешательстве России в президентские выборы, в ходе которых тот обошел Хиллари Клинтон, однако президент США проигнорировал эту реплику. Вместо этого Трамп, обращаясь к Путину, заявил: «Мы с нетерпением ждем позитивных вещей во взаимоотношениях между РФ и США».

«Путин и я уже начали обсуждать различные темы, и, я думаю, пока все идет очень хорошо. У нас уже были очень-очень хорошие разговоры. Сейчас у нас будут переговоры, которые естественно продолжаться», - добавил глава Белого дома.

Ранее внимание журналистов было приковано к первому рукопожатию Трампа и Путина, поскольку президент США уже прославился манерой крепко сжимать руки коллег. В итоге Трамп не стал тянуть руку российского президента на себя, но незаметно похлопал его по плечу.

Днем в Гамбурге за закрытыми дверями прошла встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В российском ведомстве сообщили, что дипломаты обсудили ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Путин упрекнул Трампа в несправедливом подходе к мировой торговле

Саммит «большой двадцатки» стартовал с первого рабочего заседания G20, в ходе которого президент России Владимир Путин указал Дональду Трампу на то, что в условиях существования ограничений нельзя говорить о справедливости в мировой экономике. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.

По его словам, американский президент в своем выступлении уделил много внимания теме справедливости в мировой торговле. «Когда выступал президент РФ, он немножко, так скажу, «вернул» президенту Трампу: сказал, что президент США говорит о справедливости в международной торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, есть торговые ограничения», - рассказал Орешкин.

Российский министр добавил, что на саммите ярым сторонником свободы мировой торговли выступил также председатель КНР Си Цзиньпин. Ранее для «двадцатки» был подготовлен отчет о том, какие страны вводили ограничения. По словам Орешкина, с октября 2016 года в этом списке «сильно лидируют США», так как отчет выявил в американской экономике 30 таких ограничений. «Россия в этом списке находится ближе к концу, всего пять таких мер было применено», - отметил министр.

В ходе заседания Путина прокомментировал ситуацию в российской экономике, обратив внимание на завершение рецессии и возвращение экономики к росту, который к концу 2017 года ожидается на уровне 2%.

Кроме того, Путин указал на существующие в мировой экономике риски, связанные с накопленными государственными и корпоративными долгами. «Также Путин говорил о том, что важно сейчас подумать о том, чтобы выработать механизм реструктуризации суверенных долгов, потому что такой механизм, если он будет детально прописан, может потребоваться в определенной ситуации, если в одной из стран с высоким уровнем долга возникнут такие проблемы», - заключил Орешкин.

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