В Гамбург дополнительно направили около тысячи полицейских

 

Фото: AP/Scanpix

Власти Германии приняли решение перевести порядка тысячи полицейских из других городов в Гамбург в связи с продолжающимися протестами, сообщает радиостанция Deutsche Welle.

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«Мы должны ожидать всего что угодно», – сказал журналистам министр внутренних дел Гамбурга Энди Гроте.

В настоящее время в Гамбурге задействованы около 15 тысяч стражей порядка. По последним данным, число полицейских, пострадавших в ходе столкновений с участниками протестов в Гамбурге, составляет 160 человек. Известно, что 45 протестующих задержаны.

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Как сообщал Русский TVNET, протесты в Гамбурге проходят со вчерашнего дня. Демонстранты поджигают машины и кидают в полицию бутылки. Правоохранителям приходится применять водометы и слезоточивый газ.

Напомним, протестующие заблокировали выезд из дома, где находилась первая леди США Мелания Трамп.

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