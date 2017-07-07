Трамп принял заверения Путина о невмешательстве России в американские выборы

Президент России Владимир Путин заверил американского коллегу Дональда Трампа в том, что РФ не вмешивалась в выборы президента США осенью 2016 года. Трамп принял заверения Путина.

Еще по этой теме Путин рассказал о разговоре с Трампом сегодня

Про обсуждение столь чувствительной темы в контексте двусторонних отношений рассказали главы дипломатических ведомств США и РФ Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров на пресс-конференции, которая состоялась после беседы Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Тиллерсона, тема вмешательства РФ в президентские выборы в США стала первым вопросом, который Трамп поднял на встрече с Путиным. Президент РФ, в свою очередь, опроверг информацию о том, что руководство России играло роль во вмешательстве, отметил госсекретарь США.

Реклама

Он отметил, что Трамп «неоднократно надавил» на Путина по вопросам возможного вмешательства РФ в выборы США 2016 года.

Тиллерсон добавил, что лидеры двух стран обсудили и тему «вмешательства в демократические процессы» США и других стран.

Это была первая беседа двух президентов; до этого они общались только по телефону. Путин и Трамп беседовали друг с другом больше запланированного: предполагалась, что встреча будет длится не больше 40 минут, однако главы государств общались два часа и 16 минут.

Теме возможного вмешательстве РФ в выборы очень большое внимание уделяют в США. В связи с этим ФБР начало собственное расследование, а бывший глава ведомства Джеймс Коми на заседании в конгрессе свидетельствовал, что РФ действительно вмешивалась в выборы.

В Кремле новости из Соединенных Штатов воспринимали нервно. Кремлевские чиновники не раз говорили, что чрезмерное обсуждение темы возможного вмешательства РФ в выборы мешает двум администрациям налаживать отношения, которые, по заверениям тех же чиновников, стали хуже, чем во время холодной войны.

Путин и Трамп договорились по Сирии

Помимо темы возможного вмешательства РФ в американские выборы, президенты Путин и Трамп на переговорах в Гамбурге обсудили конфликты на Украине и в Сирии. По поводу конфликта во второй из названных стран им даже удалось добиться существенного прогресса в переговорах.

Еще по этой теме