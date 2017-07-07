За день в Луганске произошли два взрыва. Один человек погиб, семеро ранены

 

Фото: TASS/Scanpix

Днем 7 июля в Луганске произошли два взрыва, в результате которых, по данным представителя народной милиции так называемой Луганской народной республики Андрея Марочко, один человек погиб и семеро получили ранения.

Первый взрыв произошел в центре Луганска. По словам Марочко, сработало самодельное взрывное устройство, которое было заложено в мусорную корзину у продуктового магазина, неподалеку от дома правительств ЛНР.

«Второй взрыв произошел в нескольких десятках метрах от первого, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и народной милиции», - сказал Марочко, его цитирует «Интерфакс».

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В результате первого взрыва погибла капитан медицинской службы народной милиции, еще пять человек получили ранения. От второго взрыва пострадали два человека. Территория вокруг места происшествия оцеплена.

Оба взрыва были квалифицированны как теракты.


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