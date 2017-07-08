AP: Трамп и Путин договорились о перемирии в Сирии

 

Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в пятницу, 7 июля, впервые провели личную двустороннюю встречу, которая состоялась на полях саммита стран «большой двадцатки» в Гамбурге. Еще в преддверии этой встречи сообщалось, что одной из главных тем на переговорах станет ситуация в Сирии.

Агентство AP, ссылаясь на американских официальных лиц, сообщает, что Трамп и Путин уже достигли первых результатов: они договорились о прекращении огня в юго-западной части Сирии с 9 июля. Об этом будет объявлено в ближайшее время, сообщает DW.com.

Источники отметили, что они не уполномочены обсуждать эту тему публично, и согласились разговаривать с AP лишь на условиях анонимности.

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Один из собеседников AP сообщил, что

участниками соглашения по Сирии являются также Израиль и Иордания, имеющие общую границу с Сирией.

Договоренность о прекращении огня в юго-западной части Сирии не имеет никакого отношения к договоренности о создании в Сирии зон деэскалации, согласованной при активном содействии России, но без участия США.

Владимир Путин сказал по итогам встречи с Трампом, что на переговорах обсуждались конфликты в Сирии и на Украине, а также борьба с терроризмом и вопросы кибербезопасности, сообщает «Интерфакс».

По словам представителя госдепартамента США, переговоры Путина и Трампа длились около двух с половиной часов. Между тем Белый дом ранее сообщал, что продолжительность этой встречи составит около 30 минут.

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