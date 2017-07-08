Минобороны Британии: Россия − крупнейшая угроза

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Глава оборонного ведомства Великобритании перечислил Россию в числе угроз наряду с терроризмом и КНДР.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, что провокационное поведение России, в том числе ее вооруженная агрессия в Восточной Европе − одна из главных современных опасностей наряду с ядерной угрозой КНДР и исламистским экстремизмом, передает Укринформ

«Сегодня наши нации сталкиваются с волной разносторонних одновременных разнообразных глобальных угроз. От исламского экстремизма, российской государственной агрессии, спонсоров терроризма и ядерных испытаний Северной Кореи до вероломного распространения дезинформации и хакерских атак», − отметил Фэллон В связи с этим он подчеркнул необходимость укрепить евроатлантическую безопасность, «а не просто увеличить расходы». По его словам, НАТО должна стать более гибкой для ответа на вызовы безопасности по всем направлениям.

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Фэллон считает, что США и Великобритании необходимо углубить двусторонние связей в сфере обороны. «Сегодня мы остаемся вашим самым сильным союзником, сотрудничая по всем направлениям − от операций до разведки, от ядерного сдерживания до истребителей F-35», − подчеркнул британский министр.


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