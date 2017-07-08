Самолет Путина по пути на G20 облетел страны НАТО

Из-за этого борт совершил «крюк» в 500 км.

Борт президента России Владимира Путина, направляясь на саммит G20 в Гамбурге, облетел часть территорий стран членов НАТО, со ссылкой на данные портала FlightRadar24 сообщает Reuters.

Путин предпочел лететь на саммит G20 в Германию над нейтральными НАТО Финляндией и Швецией, вместо прямого пути над членами альянса Польшей, Латвией и Литвой. Лайнер с регистрационным номером RA-96022, на котором летел Путин, как видно на карте FlightRadar24, совершил крюк в 500 км.

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