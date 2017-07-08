В Крыму заявили, что возврат в состав Украины исключен

По словам представителя «парламента» полуострова, никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить свой выбор.

Председатель так называемого государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что возвращение полуострова в состав Украины исключено. Так он отреагировал на одобренный в комитете Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ проект с призывом отменить решение о присоединении Крыма к России, передает РИА Новости.

Напомним, ранее ПА ОБСЕ принял проект резолюции, которая призывает Москву отменить решение о присоединении Крыма.

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«Воссоединение Крыма с Россией − это на века, все, кто тешит себя хоть какой-то другой мыслью, сильно обманываются. Никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить выбор в пользу своей исторической родины», − сказал Смирнов.

По его словам, решения международных организаций не могут повлиять на результаты мартовского референдума 2014 года, когда крымчане проголосовали за воссоединение с Россией.

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