Потрясающая встреча! Трамп рассказал о первых переговорах с Путиным

 

Фото: SAUL LOEB / AFP

Сама встреча длилась более 2 часов.

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным как потрясающую.

Об этом он заявил в субботу в Гамбурге во время встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй, сообщает The Guardian.

Реклама

Как известно, сама встреча длилась более 2 часов.

Во время нее была достигнута договоренность о перемирии на юго-западе Сирии. Кроме того, Путин и Трамп обсудили Украину. Также поднимались вопросы вмешательства России в выборы в США.

Как отметил после встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон между двумя лидерами наблюдалась «очевидная положительная химия».

Еще по этой теме
AP: Трамп и Путин договорились о перемирии в Сирии

AP: Трамп и Путин договорились о перемирии в Сирии

Самолет Путина по пути на G20 облетел страны НАТО

Самолет Путина по пути на G20 облетел страны НАТО


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози Wo&Men

Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд Showbiz

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд

Батрутдинов назвал «самого бедного гея» в российском шоубизе Showbiz

Батрутдинов назвал «самого бедного гея» в российском шоубизе

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились Wo&Men

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились

SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9 Hi-Tech

SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 