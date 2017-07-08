В центре одного из российских городов из-за дождей «поехала» улица

В центре Ульяновска из-за дождей начал смещаться асфальт на одной из улиц. Жителей эвакуировали, дома могут быть деформированы гигантскими трещинами, сообщает «Улправда».

ЧП произошло на двух соседних улицах в Ленинском районе областного центра - Новосвияжский Пригород и Старосвияжский Пригород. Из-за обильной увлажненности почвы после бушевавшей в городе стихии началась подвижка грунта, сообщили спасатели.

Частично повреждены 10 частных строений, разрушено уличное дорожное полотно, ЛЭП. Покрытие на улицах прорезали огромные трещины, в домах - погром, уточняет «Улправда».

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На место ЧП утром в субботу незамедлительно выехал губернатор Сергей Морозов, руководители администрации города, представители экстренных служб и ведомств.





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По предварительной оценке, в зоне происшествия оказались 32 жилых дома и 68 человек. В гостинице «Венец» организованы места размещения для 18 ульяновцев, в том числе девятерых детей. Им предоставлено трехразовое питание и вся необходимая поддержка. Более двадцати человек приняли решение разместиться у родственников и знакомых.

Глава региона поручил усилить работу всех ответственных структур, обеспечить безопасность граждан и защитить покинутые дома от мародеров: «Для нас главное - защита жизни и здоровья людей, оказавшихся в зоне риска... В течение дня будет проведен подробный обход территории с полной фиксацией ситуации по каждому участку, чтобы определить характер и оценить размер ущерба. Сейчас сформирована группа экспертов, которые выработают правильное техническое решение по разрешению этой ситуации и ликвидации последствий. В ближайшее время пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором мы определим наши дальнейшие совместные действия».







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