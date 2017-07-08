В Мадриде акробат упал с 30-метровой высоты. Видео попало в интернет

В Мадриде во время проведения фестиваля Mad Cool произошла трагедия: погиб акробат, сорвавшийся с высоты 28 метров. Все случилось перед выходом на сцену американской группы Green Day - пишет портал topnews.ru

Сами музыканты судя по всему, узнали о несчастном случае уже после того, как отыграли свой сет - пишет The Mirror

Видеозапись трагедии была опубликована в интернете. По словам очевидцев, гимнаст выполнял трюк в клетке, висящей над толпой. Неожиданно, предположительно, сломалось крепление страховочного троса, и акробат упал на землю. Поначалу пришедшие решили, что это является частью представления. Пострадавшему была оказана помощь на месте, однако позднее стало известно о кончине 42-летнего мужчины.

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Youtube https://admru.tvnet.lv/novosti/article/1/edit/365343#

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