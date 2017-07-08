Замкнулось! Соцсети отреагировали на первую встречу Путина и Трампа

На саммите G20 7 июля состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры длились более двух часов. Президенты обсудили борьбу с терроризмом, кибербезопасность, ситуацию на Украине и в Сирии. Путин заверил, что Россия не вмешивалась в выборы президента США и попросил представить доказательства - пишет портал meduza.io
Пользователи соцсетей сравнили встречу Путина и Трампа с эпизодом из сериала «Карточный домик» и со встречей старых друзей.
Ааааа! #КарточныйДомик pic.twitter.com/nF1pp8gz2q— Александр Коц (@sashakots) 7 июля 2017 г.
Замкнулось! pic.twitter.com/69eK7es2tP— La Russie parle (@Russia_calls) 7 июля 2017 г.
"Вот эти тебя обижали?": Путин и Трамп обсудили на встрече журналистов pic.twitter.com/cWZQA8HjSC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.
pic.twitter.com/Jm9NOHorb4— Двач (@ru2ch) 7 июля 2017 г.
Когда с друганом договорились накатить вечерком пиваса pic.twitter.com/02NJERn1oL— Представься , мразь (@davnch) 7 июля 2017 г.
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Пока собираешься на встречу с Трампом pic.twitter.com/aUvsxppDPt— 19:37 (@4ever1937) 7 июля 2017 г.