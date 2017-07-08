Замкнулось! Соцсети отреагировали на первую встречу Путина и Трампа

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Фото: AP/Scanpix

На саммите G20 7 июля состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры длились более двух часов. Президенты обсудили борьбу с терроризмом, кибербезопасность, ситуацию на Украине и в Сирии. Путин заверил, что Россия не вмешивалась в выборы президента США и попросил представить доказательства - пишет портал meduza.io