В Москве задержали десятки активистов Навального с воздушными шариками

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Москве полиция задержала более 30 волонтеров штаба оппозиционного политика Алексея Навального во время раздачи агитационных материалов - красных шаров и листовок. Об этом глава столичного штаба Николай Ляскин рассказал «Медузе» и «Новой газете». Подтверждается это многочисленными сообщениями в соцсетях: фото из автозаков и отделов полиции сопровождают издевательские надписи о задержании «особо опасных преступников».

По словам Ляскина, сотрудники правоохранительных органов «оперативно реагируют» на красные шарики с надписью «Навальный 20!8» и сразу задерживают волонтеров. По словам главы штаба, задержанных везут в ОВД: Таганское, Китай города, Текстильщики, Тверское.

Глава московского штаба сообщил о задержаниях в целом ряде районов: в центре на Тверской, Новокузнецкой, у метро Пушкинская, Александровский сад и Арбатская, а также на Садовнической набережной, у станций метро Беляево, Беговая, Калужская, Пионерская, Академическая.

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Напомним, на этой неделе во многих штабах политика Алексея Навального по всей России прошли обыски. В столичном штабе Навального обыск начался утром 6 июля. Полиция завела уголовное дело по статье 330 УК РФ о самоуправстве после жалобы владельца помещения, в котором находиться предвыборный штаб.

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