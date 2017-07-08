Меркель: Участники G20 достигли единства

Ангела Меркель
 

Ангела Меркель. Фото: AP/Scanpix

Лидерам G20 удалось достичь единства по вопросу торговли на саммите в Гамбурге. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя итоги саммита.

Она отметила, что в целом, странам Большой двадцатки удалось достичь результатов по всем вопросам, которые обсуждались в ходе саммита.

Что касается свободной торговли, то лидеры G20 согласились сохранить открытость рынков и подчеркнули важность борьбы с протекционизмом и несправедливыми торговыми методами, при этом отметив необходимость развития торговли на основе международных правил.

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Они признали, что развитие должно быть инклюзивным, и благами глобализации должны пользоваться все.

В коммюнике также говорится о том, что международная финансовая архитектура после кризиса значительно улучшилась, но надо продолжать работу по укреплению этой тенденции.

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