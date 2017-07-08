Медведев поручил создать портал с данными обо всех россиянах

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, предусматривающее создание единого федерального информационного ресурса, где будут прописаны сведения о населении страны. Об этом говорится на сайте кабмина.

Цель этого портала заключается в формировании системы учета сведений о гражданах страны, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость. Ожидается, что это приведет к совершенствованию контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц.

«Федеральный ресурс о населении будет создаваться только на основании сведений других государственных и муниципальных информационных систем. Внесение в него сведений о населении, ранее не учтенных в других информационных системах, не предусматривается», — говорится в пояснительной записке к документу.

Реклама

Создание портала разобьют на четыре этапа. Как ожидается, ресурс заработает на III этапе в 2020-2022 годах. Окончательное его формирование завершится к 2025 году.

Еще по этой теме
Замкнулось! Соцсети отреагировали на первую встречу Путина и Трампа

Замкнулось! Соцсети отреагировали на первую встречу Путина и Трампа

Путин: Киев торгует русофобией

Путин: Киев торгует русофобией


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR

reklama.vesti.lv

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились Wo&Men

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились

Американка показала «спиннер для груди» в действии Hi-Tech

Американка показала «спиннер для груди» в действии

Что за девочка?! 59-летняя Шэрон Стоун в бикини сводит с ума Wo&Men

Что за девочка?! 59-летняя Шэрон Стоун в бикини сводит с ума

Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози Wo&Men

Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду Hi-Tech

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
LABORATORIJAS IEKĀRTU RAŽOŠANA ...
LABORATORIJAS IEKĀRTU RAŽOŠANA ...
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 