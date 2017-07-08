Польша хочет отгородиться от Украины забором

Польша планирует построить забор на границе с Украиной и Беларусью протяженностью 729 км в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Польши Эва Лех.

«Насколько известно об АЧС, у зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через забор», – отметила Лех.

Соответствующие рекомендации со стороны экономического комитета рассматривают в Совете министров Польши.

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По предварительной информации, ориентировочная стоимость строительства такого забора может составить 100 млн злотых (27 млн долл.).

Напомним, в Госпотребслужбе Украины прогнозируют 200 вспышек чумы свиней в этом году.

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