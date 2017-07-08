Президент Франции Эмманюэль Макрон и российский лидер Владимир Путин
 

Президент Франции Эмманюэль Макрон и российский лидер Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/TASS/Scanpix

Президент Франции Эмманюэль Макрон извинился перед российским лидером Владимиром Путиным за свое опоздание на двустороннюю встречу в Гамбурге. Сообщил, что задержали его вопросы климата, которые молодой французский лидер неоднократно называл одними из самых важных для себя.

Путин выслушал объяснение президента Франции и пошутил: «Надеюсь, что теперь климат будет лучше». При этом он добавил: «Причины изменения климата все-таки пока неизвестны, но вы знаете нашу позицию: мы придерживаемся Парижских соглашений, у нас решение принято по этому вопросу и мы намерены их исполнять». (Цитата по РИА «Новости».)

По словам главы государства, все договоренности между Россией и Францией, которых президенты достигли на майской встрече в Версале, выполняются, растет товарооборот, активизируются экономические связи. Макрон также отметил качество и интенсивность отношений между двумя странами.

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Из всех участников G20 лишь США заявили о выходе из Парижского соглашения - глобального обещания лидеров стран мира сдержать рост температур и сократить промышленные выбросы.

Ранее в субботу Путин и Макрон провели трехстороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, где обсудили ситуацию на Украине и пути ее урегулирования.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в Гамбурге 7-8 июля.

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