В Гамбурге задержали почти 300 противников G20

 

Фото: REUTERS/Scanpix

С момента начала протестов в Гамбурге задержаны 288 человек, 144 из них – взяты под стражу, сообщает Welt.

Полиция Гамбурга обновила данные по задержанным и арестованным демонстрантам. Так, с начала протестов против саммита G20 были задержаны 144 человека и еще 144 человека арестованы.

Ранее полиция сообщила, что ситуация в городе успокоилась. Протесты и беспорядки прекратились.

Реклама

Напомним, в Гамбурге 7-8 июля прошел саммит Большой двадцатки. На фоне этого события в городе начались крупные беспорядки, в ходе которых пострадали почти 200 полицейских.

Гамбург пытаются восстановить после погромов

Фото: Гамбург пытаются восстановить после погромов0

Еще по этой теме
В Гамбург дополнительно направили около тысячи полицейских

В Гамбург дополнительно направили около тысячи полицейских

В Гамбурге в ходе беспорядков пострадали почти 200 полицейских

В Гамбурге в ходе беспорядков пострадали почти 200 полицейских

Латвийка о беспорядках в Гамбурге: местные жители напуганы и разгневаны

Латвийка о беспорядках в Гамбурге: местные жители напуганы и разгневаны


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Stopiņu pag., 285000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 650 EUR

reklama.vesti.lv

Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно о его смерти Showbiz

Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно о его смерти

Батрутдинов назвал «самого бедного гея» в российском шоубизе Showbiz

Батрутдинов назвал «самого бедного гея» в российском шоубизе

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру Wo&Men

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру

Американка показала «спиннер для груди» в действии Hi-Tech

Американка показала «спиннер для груди» в действии

NASA показало «голову динозавра» на Марсе Hi-Tech

NASA показало «голову динозавра» на Марсе

Германия

Акции протеста

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
http://alkoutlet.lv

Темы

 