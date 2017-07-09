Горбачев сравнил переговоры Путина с Трампом со своей встречей с Рейганом

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сравнил встречу российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа со своей встречей с экс-президентом США Рональдом Рейганом, в ходе которой был подписан договор о разоружении, ознаменовавший окончание холодной войны, сообщает ТАСС.

По мнению Горбачева, пожатие рук между Путиным и Трампом - позитивный сигнал. «Нельзя упустить эту возможность. Будет непросто, но эта встреча очень важная, она может стать отправной точкой для достижения результатов, которые сегодня кажутся недостижимыми», - заявил экс-президент в интервью итальянскому публицисту Джульетто Кьезе.

В то же время бывший глава СССР напомнил, что, когда диалог с Рейганом только начался, спустя несколько дней после первых контактов ему доложили, что «американские военные корабли вошли в Черное море и приближаются к территориальным водам Советского Союза».

«Меня спросили: «Что делать?«. Я сразу понял, что это провокация: кто-то в Пентагоне не хотел этого диалога»,

- отметил Горбачев.

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Встреча Трампа и Путина, состоявшаяся в Гамбурге на полях саммита G20, продлилась более двух часов вместо запланированных 30-40 минут. После переговоров российский президент заявил, что Трамп - «конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы».

«Мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен», - подчеркнул Путин.

Западные СМИ после встречи глав государств начали проводить параллели с историческими соглашениями союзников, изменившими мир: например, со встречами в Мюнхене в 1938 году и в Ялте в 1945-м.

В Мюнхене в 1938 году Франция, Великобритания, Германия и Италия заключили соглашение о передаче Судетской области Чехословакии Германии. Там также были заключены соглашения о ненападении между Германией и Францией, а также Германией и Англией. Эти документы открыли дорогу к переделу границ в Европе и Второй мировой войне.

В феврале 1945 года, незадолго до разгрома фашистской Германии, в Ялте встретились лидеры стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. Были очерчены сферы влияния в Европе, разделившие ее на восток и запад более чем на 40 лет, фактически до распада СССР.

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