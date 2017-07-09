Горбачев сравнил переговоры Путина с Трампом со своей встречей с Рейганом

Михаил Горбачев
 

Михаил Горбачев. Фото: FABRICE COFFRINI / AFP

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сравнил встречу российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа со своей встречей с экс-президентом США Рональдом Рейганом, в ходе которой был подписан договор о разоружении, ознаменовавший окончание холодной войны, сообщает ТАСС.

Еще по этой теме

По мнению Горбачева, пожатие рук между Путиным и Трампом - позитивный сигнал. «Нельзя упустить эту возможность. Будет непросто, но эта встреча очень важная, она может стать отправной точкой для достижения результатов, которые сегодня кажутся недостижимыми», - заявил экс-президент в интервью итальянскому публицисту Джульетто Кьезе.

В то же время бывший глава СССР напомнил, что, когда диалог с Рейганом только начался, спустя несколько дней после первых контактов ему доложили, что «американские военные корабли вошли в Черное море и приближаются к территориальным водам Советского Союза».

«Меня спросили: «Что делать?«. Я сразу понял, что это провокация: кто-то в Пентагоне не хотел этого диалога»,

- отметил Горбачев.

Реклама

Встреча Трампа и Путина, состоявшаяся в Гамбурге на полях саммита G20, продлилась более двух часов вместо запланированных 30-40 минут. После переговоров российский президент заявил, что Трамп - «конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы».

«Мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен», - подчеркнул Путин.

Западные СМИ после встречи глав государств начали проводить параллели с историческими соглашениями союзников, изменившими мир: например, со встречами в Мюнхене в 1938 году и в Ялте в 1945-м.

В Мюнхене в 1938 году Франция, Великобритания, Германия и Италия заключили соглашение о передаче Судетской области Чехословакии Германии. Там также были заключены соглашения о ненападении между Германией и Францией, а также Германией и Англией. Эти документы открыли дорогу к переделу границ в Европе и Второй мировой войне.

В феврале 1945 года, незадолго до разгрома фашистской Германии, в Ялте встретились лидеры стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. Были очерчены сферы влияния в Европе, разделившие ее на восток и запад более чем на 40 лет, фактически до распада СССР.

Еще по этой теме
Путин рассказал о разговоре с Трампом

Путин рассказал о разговоре с Трампом

Трамп принял заверения Путина о невмешательстве России в американские выборы

Трамп принял заверения Путина о невмешательстве России в американские выборы

AP: Трамп и Путин договорились о перемирии в Сирии

AP: Трамп и Путин договорились о перемирии в Сирии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 270000 EUR

reklama.vesti.lv

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду Hi-Tech

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились Wo&Men

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру Wo&Men

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру

Друзья рассказали, что сгубило экс-солиста "Иванушек" Showbiz

Друзья рассказали, что сгубило экс-солиста "Иванушек"

Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто Hi-Tech

Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
http://alkoutlet.lv

Темы

 