ПБ не усмотрела преступления в словах Шноре о русских и вшах

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Полиция безопасности (ПБ) решила не начинать уголовный процесс о высказываниях депутата от национального объединения «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ Эдвина Шноре о русских и вшах, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

ПБ приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела, потому что в происшедшем не констатированы признаки преступления согласно Уголовному закону и Уголовно-процессуальному закону.

В то же время ПБ обращает внимание на то, что такие высказывания могут затрагивать определенную часть общества и не способствуют сплоченности.

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19 мая 2017 года в издании «Национальные вести» была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша: «Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно». «И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают», - написал в статье Шноре.

Депутаты «Согласия» Янис Адамсонс и Игорь Пименов считают, что эта статья содержит неэтичные, оскорбительные, направленные на разжигание ксенофобии и межнациональной розни утверждения и провокационные цитаты. Высказывания Шноре противоречат Конституции и кодексу этики, указывают депутаты от «Согласия».

С заявлением в правоохранительные органы в связи с высказываниями Шноре обратился политический активист Владимир Линдерман. В ПБ агентству ЛЕТА сообщили, что его заявление получено и будет рассмотрено.

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