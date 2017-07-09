Земля под частную застройку: заключено сделок на 4,1 мне евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste / LETA

На рынке земли под частную застройку за пять месяцев этого года заключено 117 сделок на общую сумму 4,1 млн евро, говорится в обзоре компании по недвижимости «Latio».

С точки зрения количества и суммы сделок активность была такой же, как в 2017 году.

Самым активным месяцем на рынке земель под частную застройку был апрель, когда зарегистрировано 342 сделки. Это самый высокий показатель с осени 2016 года.

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«Latio» сообщает, что в мае общая площадь проданной земли под частную застройку составляла 9,6 га, что является наибольшей площадью с начала 2014 года.


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