Земля под частную застройку: заключено сделок на 4,1 мне евро

На рынке земли под частную застройку за пять месяцев этого года заключено 117 сделок на общую сумму 4,1 млн евро, говорится в обзоре компании по недвижимости «Latio».

С точки зрения количества и суммы сделок активность была такой же, как в 2017 году.

Самым активным месяцем на рынке земель под частную застройку был апрель, когда зарегистрировано 342 сделки. Это самый высокий показатель с осени 2016 года.

Реклама

«Latio» сообщает, что в мае общая площадь проданной земли под частную застройку составляла 9,6 га, что является наибольшей площадью с начала 2014 года.