Французские волейболисты второй раз в истории выиграли Мировую лигу

Мужская сборная Франции по волейболу стала победителем Мировой лиги, финальный турнир которой проходил в бразильской Куритибе. В решающем поединке французы победили со счетом 3:2 сборную Бразилии.

Самым результативным в финале стал доигровщик Эрвин Нгапет, принесший трехцветным 29 оков.

Для французов этот титул стал вторым в истории - ранее они побеждали в 2015 году. Бразильцы являются рекордсменами турнира, выиграв его девять раз. К слову, южноамериканцы выходили в финал турнира в пяти из семи последних розыгрышей, но ни разу не смогли одолеть соперника.

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В матче за третье место сборная Канады обыграла команду США (3:1).

Волейбольная Мировая лига среди сборных считается главным коммерческим соревнованием сезона, которое проводится с 1990 года.