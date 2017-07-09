Месси станет первым футболистом, которому будут платить миллион фунтов в неделю

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси станет первым футболистом в мире, который зарабатывает миллион фунтов стерлингов в неделю, пишет The Times.

«Барселона» в среду на официальном сайте анонсировала продление контракта со своим лидером до 30 июня 2021 года. Контракт будет подписан в ближайшие недели, когда Месси вернется в расположение команды на предсезонную подготовку.

Таким образом, в год кумир миллионов будет зарабатывать около 54,8 миллиона фунтов (61,9 миллиона евро). В неделю он будет получать чуть более миллиона фунтов, а в случае, если отработает контракт с каталонским клубом до конца, в общей сложности заработает около 220 миллионов фунтов.

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Отмечается, что Месси будет значительно опережать нападающего «Реала» Криштиану Роналду, которому мадридцы платят 365 тысяч фунтов в неделю «чистыми», хотя общий доход португальца останется выше, чем у форварда сборной Аргентины.





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