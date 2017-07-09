Скончался известный российский журналист и блогер Антон Носик

Антон Носик
 

Антон Носик. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Известный российский блогер и журналист Антон Носик скончался минувшей ночью на 52-м году жизни. Об этом сообщает«Эхо Москвы» и «Варламов.ру». Издания ссылаются на его знакомых.

«Эхо» уточняет, что причиной смерти стал сердечный приступ. Других подробностей пока нет.

Позже данные о смерти Носика подтвердил издатель Демьян Кудрявцев. Он попросил «не дергать» его семью и пообещал сообщить позднее о дате и месте похорон.

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4 июля Носику исполнился 51 год.

Последняя запись в Facebook Носика опубликована вечером 8 июля с геотегом на стадионе «Зенит-Арена» в Петербурге. Он призывает сказать нет расизму.

Носика называют одним из «отцов Рунета». В начале 2000-х он участвовал в создании крупнейших новостных интернет-изданий - Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru, а также NEWSru.com. Работал в холдинге Рамблер и службе блогов компании SUP, контролирующей сервис LiveJournal. Журнал Носика - один из самых популярных на сервисе.


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