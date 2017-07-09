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Между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным произошел разговор на повышенных тонах во время закрытых переговоров на саммите G20 в Гамбурге.

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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме, который узнал эту информацию от госсекретаря США Рэкса Тиллерсона.

По информации издания, Трамп и Путин на протяжении почти 40 минут обсуждали один вопрос – предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.

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Утверждается, что беседа на эту тему была напряженной. Лидеры двух государств спорили и Путин «громко требовал доказательств от президента».

В итоге Трамп предложил собеседнику сменить тему и перейти к вопросу по Сирии.

Напомним, ранее Дональд Трамп оценил свою встречу с Владимиром Путиным как потрясающую. Сами переговоры длились более двух часов.

В свою очередь Тиллерсон заявлял, что между двумя лидерами наблюдалась «очевидная положительная химия».

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