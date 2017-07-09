Генсек ООН пообещал гуманитарную помощь Украине

ООН продолжит гуманитарную помощь Украине и готова помочь стране в проведении реформ. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на переговорах в Киеве с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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«Вы можете рассчитывать на нашу поддержку гуманитарных программ, чтобы облегчить жизнь вынужденным переселенцам – вы упомянули о 1,7 млн переселенцев – а также тем, кто проживает вблизи линии соприкосновения и зоны, где идут боевые действия, а также полную поддержку правительства в вопросе проведения реформ», – сказал Гуттериш.

По его словам, бои на территории Украины все еще продолжаются, и ООН призывает к их прекращению в рамках последних договоренностей.

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Он также отметил, что с внимательно следил за Конференцией по вопросам реформ в Украине, которая прошла в четверг в Лондоне, и заявляет о готовности ООН продолжать помощь Украине для реализации амбициозной программы реформ в государстве.

Антониу Гутерриш также напомнил, что его родная страна – Португалия – имеет глубокие связи с украинским народом. В этой связи генсек ООН выразил глубокое уважение к украинцам и солидарность с ними во времена великих испытаний.

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