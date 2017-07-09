В Сирии вступило в силу соглашение о перемирии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Перемирие на юго-западе Сирии, которое на саммите Большой двадцатки в Гамбурге поддержали президенты США и России, вступило в силу.

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что это перемирие - важный шаг к прекращению гражданской войны в стране.

В достижении договоренности о перемирии между сирийским правительством и бойцами оппозиции приняли участие представители США, России и Иордании.

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По условиям соглашения, должны прекратиться военные действия в особенно сложной с точки зрения безопасности части Сирии, граничащей с Израилем и Иорданией.

Перемирие в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда, как сообщается, стало результатом продолжавшихся несколько месяцев негласных переговоров между США и Россией.

Москва заявила, что российские военные будут наблюдать за соблюдением договоренности о прекращении огня.

Госсекретарь США Тиллерсон заявил после встречи Трампа с Путиным в Германии, что это перемирие - свидетельство того, что Россия и США могут работать вместе.

Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме готовы согласиться на дальнейшее пребывание Башара Асада на посту президента Сирии.

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