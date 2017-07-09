Ирак объявил о победе над ИГ в Мосуле

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади поздравил страну и граждан республики с «большой победой» в Мосуле. Город, по данным политика, полностью освобожден от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

«Главнокомандующий вооруженными силами аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил борцов и героев иракского народа с великой победой», — появилась запись в официальном Twitter политика, сообщает РБК.

Прежде о полном освобождении Мосула от террористов объявило иракское государственное телевидение, сообщает канал Al Sumaria, а также Iraqi Media News Agency.

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По словам главы федеральной полиции Ирака Раэда Жаудата, как пишет агентство, в воскресенье, 9 июля, в результате боев за старый город были ликвидированы более тысячи боевиков ИГ.

Кроме того, по его данным, были уничтожены более 65 боевых транспортных средств боевиков, а также 20 заминированных автомобилей, 24 мотоцикла, восемь тоннелей и пять вышек связи.

На данный момент, как добавил Жаудат, обезврежены 72 пояса смертников, 310 самодельных взрывных устройств и 181 ракетный снаряд террористов.

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