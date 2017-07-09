ПА ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета Украины

 

Фото: AP/Scanpix

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла предложенную украинской делегацией резолюцию «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», где Крым назван частью страны, передает «Интерфакс».

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Россия, присоединившая Крым по итогам стремительно организованного референдума весной 2014 года, выступила категорически против принятия данной резолюции.

После того, как документ был принят, руководитель российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой предложил проголосовать в целом против принятия всей Минской декларации. Большинством голосов его предложение было отклонено.

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В резолюции «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины» ПА ОБСЕ заявляет о своем «полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь».

Также в документе ПА ОБСЕ заявляет об «осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе».

ПА ОБСЕ «настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине».

В документе также содержится призыв к Российской Федерации «обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований».

Резолюция войдет в итоговую Минскую декларацию. В этом документе должны быть сформулированы рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на встающие перед ним актуальные вызовы и угрозы.

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