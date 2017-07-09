Тиллерсон: Санкции против РФ сохранятся

 

Фото: AP/Scanpix

Санкции против РФ должны сохраняться до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения в полном объеме. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье, 9 июля.

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«Нужно восстановить территориальную целостность Украины. Мы призываем РФ выполнить обязательства рамках минских соглашений. Санкции США и Евросоюза в отношении России будут оставаться, пока РФ не прекратит действия, повлекшие эти санкции», – сказал Тиллерсон.

По его словам, США призывает РФ повлиять на сепаратистов и обеспечить доступ ОБСЕ к неконтролируемому участку украинской границе.

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«Нужно, чтобы РФ сделала первый шаг по деэскалации ситуации, прекратила огонь и вывела войска»,

– сказал Тиллерсон.

Ранее он заявлял, что США разочарованы отсутствием прогресса в рамках Минских соглашений.

Напомним, республиканское большинство Палаты представителей притормозило голосование по новым санкциям против России. Такие действия в СМИ расценили как возможность смягчить санкции.

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