При беспорядках в Гамбурге пострадали 500 полицейских

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В ходе столкновений с протестующими в немецком Гамбурге, где проходил саммит G20, пострадали около 500 полицейских. Об этом сообщил начальник оперативного отдела полиции города Хартмут Дудде на пресс-конференции в воскресенье, 9 июля.

Еще по этой теме

По словам Дудде, 476 полицейских пострадали с четверга, 6 июля. По последним данным, 186 человек были задержаны, еще 119 арестованы. О количестве пострадавших среди протестующих не сообщалось.

«Многие очень напуганы, я тоже. Такого не должно быть, такие вещи не должны происходить в нашем Гамбурге. Самое удручающее для меня то, что все возможное, что можно было сделать, было предпринято», – сказал в свою очередь бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

Реклама

Накануне полиция Гамбурга сообщила, что ситуация в городе успокоилась. Протесты и беспорядки прекратились.

Гамбург пытаются восстановить после погромов

Фото: Гамбург пытаются восстановить после погромов0

В протестах в Гамбурге ранены десятки полицейских

Фото: В протестах в Гамбурге ранены десятки полицейских0

Еще по этой теме
В Гамбург дополнительно направили около тысячи полицейских

В Гамбург дополнительно направили около тысячи полицейских

В Гамбурге в ходе беспорядков пострадали почти 200 полицейских

В Гамбурге в ходе беспорядков пострадали почти 200 полицейских

Латвийка о беспорядках в Гамбурге: местные жители напуганы и разгневаны

Латвийка о беспорядках в Гамбурге: местные жители напуганы и разгневаны


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR

reklama.vesti.lv

Что за девочка?! 59-летняя Шэрон Стоун в бикини сводит с ума Wo&Men

Что за девочка?! 59-летняя Шэрон Стоун в бикини сводит с ума

Диетологи назвали «вредные» продукты, помогающие похудеть Wo&Men

Диетологи назвали «вредные» продукты, помогающие похудеть

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд Showbiz

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд

Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто Hi-Tech

Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру Wo&Men

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру

Германия

Акции протеста

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
http://alkoutlet.lv

Темы

 