В Польше эвакуировали город из-за бомбы времен Второй мировой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В польском городе Белосток эвакуировали около 10 тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны. Как сообщает The Associated Press немецкая бомба ST-500 была найдена во время ремонтных работ.

Эксперты по разминированию грузят ее в специальную машину для дальнейшего уничтожения на полигоне.

Автобусы забирают людей из Белостока и соседнего округа Супрасль и отвозят их в школы, где они будут ждать, пока бомбу не обезвредят.

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Напомним, на католическое Рождество в Германии эвакуировали около 54 тысяч человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.


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