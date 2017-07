Турецкая оппозиция вывела на митинг в Стамбуле сотни тысяч человек

Глава НРП Кемаль Кылычдароглу шел на трибуну сквозь толпу своих сторонников около двух километров, сообщает РИА «Новости». Те в это время скандировали лозунги в защиту правосудия.

«Вместе с нами эти 450 километров шли жители всех городов Турции. Мы закончили марш, но наша борьба за справедливость продолжается.

Мы шли, требуя правосудия, которого нет. Мы шли за тех, кто незаслуженно пострадал - за арестованных журналистов и преподавателей университетов. Мы шли против режима власти одного человека, против террористических группировок «Исламское государство«*, FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) и РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана)», - заявил Кылычдароглу, выступая на митинге.

Среди требований к правительству, которые он озвучил - отмена режима ЧП, который действует в Турции после попытки переворота в июле прошлого года. Лидер оппозиции призвал судей защищать справедливость, а членов Конституционного суда - «не выполнять инструкции из президентского дворца».

НРП начала марш протеста 15 июня против приговора депутату от партии Энису Бербероглу из Анкары. В Стамбуле митинг прошел в районе Мальтепе около тюрьмы, где содержится арестованный депутат. Он был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Бербероглу был арестован сразу же после вынесения судебного решения.

#LIVE Turkey's main opposition CHP leader says "we will bring down the walls of fear, this is rebirth" pic.twitter.com/zUOnVuRRY1— CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 9 июля 2017 г.