Турецкая оппозиция вывела на митинг в Стамбуле сотни тысяч человек

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции провела в воскресенье масштабный митинг в Стамбуле, собрав сотни тысяч человек. Сами организаторы заявляют, что к ним присоединились 1,6 млн сторонников, передает CNN Turk. Митинг венчал 25-дневный «Марш справедливости», во время которого активисты прошли от Анкары до Стамбула - около 450 км. Беспрецедентная акция стала ответом на арест и тюремный приговор депутату партии, которого осудили на 25 лет за публикацию фото грузовиков с оружием, направлявшихся в Сирию.

Глава НРП Кемаль Кылычдароглу шел на трибуну сквозь толпу своих сторонников около двух километров, сообщает РИА «Новости». Те в это время скандировали лозунги в защиту правосудия.

«Вместе с нами эти 450 километров шли жители всех городов Турции. Мы закончили марш, но наша борьба за справедливость продолжается.

Мы шли, требуя правосудия, которого нет. Мы шли за тех, кто незаслуженно пострадал - за арестованных журналистов и преподавателей университетов. Мы шли против режима власти одного человека, против террористических группировок «Исламское государство«*, FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) и РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана)», - заявил Кылычдароглу, выступая на митинге.

Реклама

Среди требований к правительству, которые он озвучил - отмена режима ЧП, который действует в Турции после попытки переворота в июле прошлого года. Лидер оппозиции призвал судей защищать справедливость, а членов Конституционного суда - «не выполнять инструкции из президентского дворца».

НРП начала марш протеста 15 июня против приговора депутату от партии Энису Бербероглу из Анкары. В Стамбуле митинг прошел в районе Мальтепе около тюрьмы, где содержится арестованный депутат. Он был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Бербероглу был арестован сразу же после вынесения судебного решения.

#LIVE Turkey's main opposition CHP leader says "we will bring down the walls of fear, this is rebirth" pic.twitter.com/zUOnVuRRY1— CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 9 июля 2017 г.

Инцидент с грузовиками произошел в провинции Адана в январе 2014 года, когда военнослужащие досмотрели грузовики, принадлежавшие MIT. Газета Cumhuriyet опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные, как утверждает издание, во время обыска грузовиков.

На фото- и видеоматериалах видны ящики с артиллерийскими снарядами, минами и другими боеприпасами. По версии турецких властей, грузовики везли «материально-техническую и гуманитарную помощь» сирийским туркменам. По делу о досмотре грузовиков были арестованы 17 турецких военных, а также бывший начальник жандармерии провинции Адана и четыре прокурора, в том числе бывший главный прокурор Аданы.