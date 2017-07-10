В Финляндии из центров по приему беженцев исчезло более 5000 ищущих убежища

За период с 1 января 2015 по 1 июля 2017 заявление о предоставлении убежища в Финляндии подали 40 600 человек. Yle выяснило, как сложилась их жизнь в дальнейшем.

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К началу июля этого года в общей сложности 11 900 человек получили убежище в Финляндии, 18 000 человек получили отказ в предоставлении им статуса беженца. Доля отрицательных ответов стала расти в июне прошлого года. В период с июня прошлого года по начало июля этого года Иммиграционная служба вынесла 11 500 отрицательных решений.

После 1 июня 2016 Финляндию покинуло 10 700 просителей убежища. Часть из них уехала из страны добровольно, другие были депортированы в принудительном порядке. Среди покинувших Финляндию есть также люди, которые еще до прибытия в Финляндию подали заявление о предоставлении убежища в какой-то другой стране ЕС. В соответствии с Дублинским соглашением, их возвращают в ту страну ЕС, где они были впервые зарегистрированы.

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Помимо того, из центров по приему «исчезло» 5100 человек. Никто не знает, где они находятся. Некоторые, вероятно, живут в Финляндии без надлежащих документов, другие самостоятельно уехали в другие страны ЕС или на родину.

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