Забавное видео: Трамп попытался помочь пехотинцу, но вмешался ветер

Президент США Дональд Трамп попытался вернуть одному из военнослужащих фуражку, сорванную ветром, перед тем как зайти на борт вертолета корпуса морской пехоты США. Видео опубликовал телеканал NBC News.

На видеозаписи Трамп поднимает сорванную ветром фуражку и возвращает военнослужащему, однако из-за сильных потоков воздуха от вращавшихся лопастей вертолета головной убор снова слетает, сообщает портал РБК.

Президент США прибыл на американскую авиабазу после окончания саммита G20 в Гамбурге, который проходил 7 и 8 июля.

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