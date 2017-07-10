Забавное видео: Трамп попытался помочь пехотинцу, но вмешался ветер

 

Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп попытался вернуть одному из военнослужащих фуражку, сорванную ветром, перед тем как зайти на борт вертолета корпуса морской пехоты США. Видео опубликовал телеканал NBC News.

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На видеозаписи Трамп поднимает сорванную ветром фуражку и возвращает военнослужащему, однако из-за сильных потоков воздуха от вращавшихся лопастей вертолета головной убор снова слетает, сообщает портал РБК.

Президент США прибыл на американскую авиабазу после окончания саммита G20 в Гамбурге, который проходил 7 и 8 июля.

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