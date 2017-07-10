СМИ узнали о планах Москвы оставить НАТО без своего постоянного представителя

Россия может понизить уровень своего представительства при НАТО до временного поверенного. Об этом в понедельник, 10 июля, пишет газета «Известия».

Указывается, что это может случиться после ухода со своего поста действующего постоянного представителя России при альянсе Александра Грушко. Источники газеты в МИД указывают, что такие меры

связаны с отсутствием у НАТО настроя на конструктивный диалог и стремление альянса превратить любые дискуссии в обвинения против российской стороны.

Отмечается, что Москва оставит в Брюсселе временного поверенного, если в ближайшее время в отношениях России и НАТО не наметятся позитивные изменения. «При этом в министерстве подчеркивают, что готовы разговаривать и дискутировать с НАТО и считают это полезным, но, когда любой разговор перерастает в обвинения, беседа теряет всякий смысл», — пишет газета.

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Собеседники «Известий» в МИД также отметили, что у Москвы есть сомнения, что Совет Россия — НАТО на уровне послов, который состоится 13 июля, принесет какой-то результат.

Отношения между Россией и НАТО серьезно осложнились весной-летом 2014 года, после присоединения Крыма к РФ и обвинений Москвы во вмешательстве в конфликт на востоке Украины. Официальные контакты военных подобного статуса с этого момента не велись, хотя на уровне послов Совет Россия — НАТО собирался несколько раз.