ФОТО: Восемь новых объектов включены в Список Всемирного наследия

Фото: Пресс-фото/Unesco/Aphrodisias Museum/Niels Christian Clemmensen/Christian K. Madsen/World Heritage Promotion Committee/Municipality of Palmanova

Комитет Всемирного наследия, заседание которого проходит в Кракове со 2 июля, включил в Список Всемирного наследия культурные объекты в Дании, Франции, Германии, Иране, Польше и Российской Федерации, а также один объект, расположенный на территории Хорватии, Италии и Черногории, сообщили Русскому TVNET в пресс-службе ЮНЕСКО.