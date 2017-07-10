ФОТО: Восемь новых объектов включены в Список Всемирного наследия

Комитет Всемирного наследия, заседание которого проходит в Кракове со 2 июля, включил в Список Всемирного наследия культурные объекты в Дании, Франции, Германии, Иране, Польше и Российской Федерации, а также один объект, расположенный на территории Хорватии, Италии и Черногории, сообщили Русскому TVNET в пресс-службе ЮНЕСКО.
Заседание 41-й сессии Комитета Всемирного наследия проходит под председательством основателя и директора Международного центра культуры в Кракове Яцека Пурхла с 2 по 13 июля, так что список скорее всего еще пополнится. Пока же предлагаем оценить новые объекты культурного наследия планеты (см. под рекламой).
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Полный список новых объектов, включенных в Список Всемирного наследия, здесь >>>
- Исторический город Йезд (Исламская Республика Иран)
- Священный остров Окиносима и связанные с ним объекты в регионе Мунаката (Япония)
- Венецианские оборонительные сооружения XVI—XVII веков (Хорватия/Италия/Монтенегро)
- Куято в Гренландии —древнескандинавский и инуитский сельскохозяйственный ландшафт на границе ледникового покроя (Дания)
- Священное место Тапутапуатеа (Франция)
- Пещеры и искусство Ледникового периода в Швабском Альбе (Германия)
- Свинцовые, серебряные и цинковые шахты в Тарновске-Гуры и его гидравлическая подземная система управления (Польша)
- Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск (Российская Федерация)