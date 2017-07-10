ФОТО: Восемь новых объектов включены в Список Всемирного наследия

 
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Исторический город Йезд (Исламская Республика Иран)

Фото: Пресс-фото/Unesco/Aphrodisias Museum/Niels Christian Clemmensen/Christian K. Madsen/World Heritage Promotion Committee/Municipality of Palmanova

Комитет Всемирного наследия, заседание которого проходит в Кракове со 2 июля, включил в Список Всемирного наследия культурные объекты в Дании, Франции, Германии, Иране, Польше и Российской Федерации, а также один объект, расположенный на территории Хорватии, Италии и Черногории, сообщили Русскому TVNET в пресс-службе ЮНЕСКО.

Заседание 41-й сессии Комитета Всемирного наследия проходит под председательством основателя и директора Международного центра культуры в Кракове Яцека Пурхла с 2 по 13 июля, так что список скорее всего еще пополнится. Пока же предлагаем оценить новые объекты культурного наследия планеты (см. под рекламой).

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Полный список новых объектов, включенных в Список Всемирного наследия, здесь >>>

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Исторический город Йезд (Исламская Республика Иран)

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