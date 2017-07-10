В Гамбурге прошла акция «1000 фигур»: люди, одетые в одинаковые серые костюмы, символизирующие аморфное, незаинтересованное в переменах общество, вышли на улицы города и попытались призвать людей к большей человечности и собственной ответственности. Все это зрелищное действие произошло накануне саммита G20.

Кульминацией перфоманса стала трансформация «зомби». Участники акции скинули с себя серую одежду, под которой оказались яркие разноцветные футболки, символизирующие разнообразие идей и мнений.

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Как уже сообщал Русский TVNET, принимающий саммит G20 немецкий Гамбург в ночь на пятницу превратился в арену противостояния между радикально настроенными антиглобалистами и полицией. Бунтари поджигали мусор и автомобили, громили витрины магазинов, кидали в полицейских пиротехнику. Полиция отвечала водометами и дубинками. Известно, что пострадали более 70 силовиков. О числе задержанных и пострадавших при столкновениях дебоширов данных на момент написания заметки нет.























































Aizvērt Гамбург пытаются восстановить после погромов Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP EPA/ScanPix EPA/ScanPix EPA/ScanPix EPA/ScanPix EPA/ScanPix EPA/ScanPix EPA/ScanPix EPA/ScanPix







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