Трагедия за рулем: Смерть в прямом эфире

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens /LETA

В Чехии две девушки разбились на автомобиле во время прямого эфира в Facebook, передает The Mirror. Машина двух подруг на высокой скорости врезалась в шумоизоляторную стену у дороги.

В результате аварии пассажирка скончалась на месте, а девушка, сидевшая за рулем, получила тяжелые травмы головы.

Издание отмечает, что в момент инцидента подруги мчались на скорости около 120 километров в час.

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Видео

Авария произошла в населенном пункте Обрнице. В момент инцидента Николь Барбасова (имя девушки, ведущей онлайн-трансляцию) выронила смартфон из рук.


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