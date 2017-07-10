Составлен рейтинг лучших стран для иммигрантов

Согласно данным ежегодного исследования U.S. News & World Report Швеция является самой лучшей страной для иммигрантов, о чем отмечается на сайте издания.

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На втором месте оказалась Канада, а замкнула тройку лидеров Швейцария. По информации издания The Local, при составлении рейтинга специалисты учитывали данные опроса 21 тысячи респондентов. Всем его участникам предлагалось оценить экономическую ситуацию разных стран, а также привлекательность с точки зрения возможностей интеграции иностранцев.

В первую десятку также попали скандинавские страны Норвегия, Финляндия и Дания.

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«Это обусловлено благоприятным глобальным восприятием их экономик и приверженностью политики равенства доходов», - отмечается в публикации.

Кроме того, в первую десятку были включены Австралия, Германия, США и Нидерланды. Украина в списке фигурирует на 73-й позиции.

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