Европарламент угрожает наложить вето на переговоры по Brexit

Флаги Великобритании и ЕС
 

Флаги Великобритании и ЕС. Фото: REUTERS/Scanpix

Европарламент угрожает наложить вето на переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза в случае, если Лондон не согласится улучшить условия, при которых граждане ЕС смогут оставаться в Соединенном Королевстве. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает агентство dpa со ссылкой на распространенное заявление Европарламента.

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В подписанном членами координационной группы Европаламента документе на имя главы делегации ЕС на переговорах о выходе Великобритании из состава союза Мишеля Барнье говорится, что европарламентарии не могут согласиться с предложением Лондона, сделанном в конце июня.

Тогда премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что Лондон даст возможность 3,2 млн граждан стран ЕС, живущих в Соединенном королевстве, подать заявление о предоставлении права проживания там после того, как Великобритания откажется от членства в Евросоюзе.

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Как считают в Европарламенте,

предложение Мэй свидетельствует о том, что Великобритания после выхода из Евросоюза отказывается гарантировать все права проживающих там граждан ЕС

, которыми они пользуются в настоящее время.

Европарламентарии считают это нарушением принципа, согласно которому после завершения процесса Brexit всем европейцам в Великобритании должны быть предоставлены те же права, что и 1,2 млн жителей Великобритании, остающимся в странах в ЕС. Вместо этого, считают в Брюсселе, Лондон пытается придать европейцам «статус второго класса».

Тема условий проживания граждан ЕС в Великобритании после ее выхода из ЕС должна стать главной на переговорах по Brexit

, намеченных на понедельник, 17 июля в Брюсселе. При этом они не могут начаться без одобрения депутатов Европарламента.

Ранее представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье раскритиковал предложения Мэй по правам для граждан ЕС как слишком неконкретные.

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