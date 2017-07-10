Арестован педофил, 10 лет державший мальчика в секс-рабстве

В Москве сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу 40-летниего мужчину, который на протяжении 10 лет держал в секс-рабстве в своей квартире ребенка. По информации следствия, педофил уже признал свою вину и рассказал об обстоятельствах шокирующего преступления.
- Полиция США: педофилы используют спиннеры для заманивания детей 3 июля 2017 г.
- В Австралии запретят педофилам выезжать из страны 30 мая 2017 г.
- Прокурор достигла соглашения о десяти годах тюрьмы для педофила 21 мая 2017 г.
- В Европе и США разоблачена крупная сеть педофилов 6 мая 2017 г.
- Камеры засняли, как педофил возле музыкальной школы пристает к ребенку 12 апреля 2017 г.
Оказалось, что в июле 2007 года мужчина по фамилии Никитин познакомился с 9-летним мальчиком и предложил ему пожить у него. Ребенок согласился и ушел из своего дома.
Однако затем злоумышленник запер мальчика в комнате и скрывал от окружающих. По мнению следствия, мужчина также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей жертвы.
Еще в 2007 году по факту пропажи мальчика было возбуждено уголовное дело об убийстве. По всей стране велись его поиски.
В настоящее время выясняется, где находятся родственники ребенка, а также причастность арестованного к другим подобным преступлениям, пишет BFM.Еще по этой теме