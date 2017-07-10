Арестован педофил, 10 лет державший мальчика в секс-рабстве

В Москве сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу 40-летниего мужчину, который на протяжении 10 лет держал в секс-рабстве в своей квартире ребенка. По информации следствия, педофил уже признал свою вину и рассказал об обстоятельствах шокирующего преступления.

Оказалось, что в июле 2007 года мужчина по фамилии Никитин познакомился с 9-летним мальчиком и предложил ему пожить у него. Ребенок согласился и ушел из своего дома.

Однако затем злоумышленник запер мальчика в комнате и скрывал от окружающих. По мнению следствия, мужчина также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей жертвы.

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Еще в 2007 году по факту пропажи мальчика было возбуждено уголовное дело об убийстве. По всей стране велись его поиски.

В настоящее время выясняется, где находятся родственники ребенка, а также причастность арестованного к другим подобным преступлениям, пишет BFM.

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