Туристам пришлось дорого поплатиться за селфи на границе Эстонии и России

В конце прошлой недели погранохрана Эстонии трижды задерживала людей, фотографировавшихся на фоне пограничного столба в зоне пограничного режима.

На днях эстонские пограничники обнаружили вблизи деревни Верхулитса волости Вярска Пылваского уезда автомобиль, из которого вышли двое людей и отправились в зону пограничного режима, чтобы сфотографироваться на фоне пограничного столба, сообщила BNS Лыунаская префектура.

В этом месте установлены предупреждающие таблички, сообщающие о запрете на остановку транспорта и проход пешком

. Погранохрана задержала четырех находившихся в автомобиле граждан Финляндии для выяснения обстоятельств. Двое находившихся в зоне пограничного режима финнов были оштрафованы.

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Чуть позже погранохрана вновь обнаружила вблизи деревни Верхулитса двух человек, фотографировавшихся на фоне российского пограничного столба, несмотря на то, что находиться в зоне пограничного режима запрещено. Пограничники задержали троих граждан Нидерландов, двоих из них оштрафовали.

Спустя несколько часов пограничники заметили вблизи деревни Верхулитса мужчину и женщину, фотографировавшихся на фоне российского пограничного столба. Людей задержали и доставили на кордон для делопроизводства. Оба были оштрафованы.