Туристам пришлось дорого поплатиться за селфи на границе Эстонии и России

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В конце прошлой недели погранохрана Эстонии трижды задерживала людей, фотографировавшихся на фоне пограничного столба в зоне пограничного режима.

На днях эстонские пограничники обнаружили вблизи деревни Верхулитса волости Вярска Пылваского уезда автомобиль, из которого вышли двое людей и отправились в зону пограничного режима, чтобы сфотографироваться на фоне пограничного столба, сообщила BNS Лыунаская префектура.

В этом месте установлены предупреждающие таблички, сообщающие о запрете на остановку транспорта и проход пешком

. Погранохрана задержала четырех находившихся в автомобиле граждан Финляндии для выяснения обстоятельств. Двое находившихся в зоне пограничного режима финнов были оштрафованы.

Реклама

Чуть позже погранохрана вновь обнаружила вблизи деревни Верхулитса двух человек, фотографировавшихся на фоне российского пограничного столба, несмотря на то, что находиться в зоне пограничного режима запрещено. Пограничники задержали троих граждан Нидерландов, двоих из них оштрафовали.

Спустя несколько часов пограничники заметили вблизи деревни Верхулитса мужчину и женщину, фотографировавшихся на фоне российского пограничного столба. Людей задержали и доставили на кордон для делопроизводства. Оба были оштрафованы.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Alsviķu pag., 790118 EUR
Дом
Дом, Olaines pag., 70000 EUR
Дом
Дом, Lēdurgas pag., 79000 EUR

reklama.vesti.lv

Паулина Андреева рассказала о совместном быте с Бондарчуком Showbiz

Паулина Андреева рассказала о совместном быте с Бондарчуком

NASA показало «голову динозавра» на Марсе Hi-Tech

NASA показало «голову динозавра» на Марсе

«Новая рижанка»: Лидия из Африки - комик, который только учится Wo&Men

«Новая рижанка»: Лидия из Африки - комик, который только учится

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду Hi-Tech

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду

ФОТО: Несмотря на непогоду, российские звезды отдыхают в Юрмале Showbiz

ФОТО: Несмотря на непогоду, российские звезды отдыхают в Юрмале

За рубежом

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
JURISTU/-I
JURISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 