Украина введет биометрию для иностранцев

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко рассматривает вопрос усиления контроля за пересечением государственной границы, в частности, внедрения процедуры сбора биометрических данных у въезжающих в страну иностранцев.

«Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины – мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу», – цитирует Порошенко пресс-служба главы украинского государства в понедельник, 10 июля.

Президент Украины подчеркнул, что будут сняты биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию.

«Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом»,

– добавил он.

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Порошенко отметил, что его поручение по подготовке соответствующих проектов документов выполнены, и сегодня МИД Украины и Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.

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