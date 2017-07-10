Британия: РФ может положить конец кибератакам

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Российские власти могут положить конец кибератакам, заявил в интервью ВВС бывший глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген.

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Россию обвиняли в попытках с помощью кибератак повлиять на ход избирательной кампании в США, а также возможном вмешательстве в европейские выборы. Россия все обвинения последовательно отвергает.

По мнению Хэннигена, не за всеми кибернападениями последнего времени стоят российские власти, однако источником нападений все равно является деятельность государственных органов.

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«Там существует частичное смешение государственных структур и организованной преступности в чрезвычайно коррумпированной системе, которая поощряет расцвет преступной деятельности», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как можно противостоять угрозам, Хэнниген заявил, что это необязательно должны быть контратаки в киберпространстве.

«К этому, может быть, придется прибегнуть в будущем, и американцы уже обсуждали этот вопрос, но это могут быть санкции и другие подобные меры, направленные на то, чтобы установить четкие «красные линии», чтобы дать понять, что подобное поведение неприемлемо», - сказал он.

Ранее глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что президент США Дональд Трамп не поверил заверениям президента РФ Владимира Путина о непричастности России к вмешательству в американские выборы в 2016 году.

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