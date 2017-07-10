В Москве горит торговый центр: эвакуированы более двух тысяч человек

 

Фото: Dmitry Serebryakov/TASS/Scanpix

Торговый центр «РИО» горит на северо-востоке Москвы, пострадали 14 человек, в том числе и ребенок. Пожару присвоен уже четвертый (при пятом максимальном) номер сложности. На месте работают более 170 человек, свыше 40 единиц техники, задействован пожарный поезд.

Пострадавшие госпитализированы с помощью вертолета в НИИ имени Склифосовского, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Фото: Dmitry Serebryakov/TASS/Scanpix

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По данным экстренных служб, всего из горящего торгово-развлекательного центра эвакуированы более двух тыс. человек.

При этом отмечается, что в здании могут находиться люди.

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#пожарврио #пожар #спасатели

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Между тем Лайф сообщает, что возгорание началось на цокольном этаже в магазине текстиля. Также по данным агентства, шесть человек заблокированы в кабине лифта, ещё десять не могут выбраться из кафе.

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На месте пожара работают 10 звеньев газодымозащитной службы, которые проверяют помещения торгового центра на наличие людей. Работы затруднены очень плотным задымлением по всему торговому центру.


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