В Москве горит торговый центр: эвакуированы более двух тысяч человек

Торговый центр «РИО» горит на северо-востоке Москвы, пострадали 14 человек, в том числе и ребенок. Пожару присвоен уже четвертый (при пятом максимальном) номер сложности. На месте работают более 170 человек, свыше 40 единиц техники, задействован пожарный поезд.

Пострадавшие госпитализированы с помощью вертолета в НИИ имени Склифосовского, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Фото: Dmitry Serebryakov/TASS/Scanpix

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По данным экстренных служб, всего из горящего торгово-развлекательного центра эвакуированы более двух тыс. человек.

При этом отмечается, что в здании могут находиться люди.

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#пожарврио #пожар #спасатели A post shared by Наташа Денисова (@natalidenisova2529) on Jul 10, 2017 at 9:14am PDT

Между тем Лайф сообщает, что возгорание началось на цокольном этаже в магазине текстиля. Также по данным агентства, шесть человек заблокированы в кабине лифта, ещё десять не могут выбраться из кафе.

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А у меня утром не завелась машина, и поэтому в РИО мы с детьми поехали на автобусе. И теперь я думаю - как хорошо. С парковки не выйдешь. Про подземную даже не хочу думать. Рио горит. #пожарврио A post shared by Наташа Денисова (@natalidenisova2529) on Jul 10, 2017 at 8:35am PDT

На месте пожара работают 10 звеньев газодымозащитной службы, которые проверяют помещения торгового центра на наличие людей. Работы затруднены очень плотным задымлением по всему торговому центру.