СМИ: Роналду станет отцом в четвертый раз

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в ожидании четвертого ребенка, который, к слову говоря, зачат естественным путем. Матерью будущего младенца является подруга звездного игрока и 23-летняя модель Джорджиана Родригес.

Как узнали СМИ, четырехкратным папой Роналду станет уже к концу 2017 года. Примечательно, что буквально на днях у него родились двойняшки, фото которых он публиковал в своем Instagram.

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Lovely moments😍 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 10, 2017 at 1:37am PDT

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Blessed A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 4, 2017 at 8:45am PDT

Согласно слухам, что Джорджина находится на пятом месяце, но официального заявления не было. Теперь де тому находятся подтверждения. Так,

папарацци поймали влюбленных на отдыхе на Ибице и судя по снимкам она явно находится в «интересном положении».

Instagram

Primeras imágenes de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez juntos de vacaciones en Formentera. #cristianoronaldo #georginarodriguez #realmadrid #futbolistas A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom) on Jul 10, 2017 at 1:03am PDT

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