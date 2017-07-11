СМИ: Роналду станет отцом в четвертый раз

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в ожидании четвертого ребенка, который, к слову говоря, зачат естественным путем. Матерью будущего младенца является подруга звездного игрока и 23-летняя модель Джорджиана Родригес.
Как узнали СМИ, четырехкратным папой Роналду станет уже к концу 2017 года. Примечательно, что буквально на днях у него родились двойняшки, фото которых он публиковал в своем Instagram.
Согласно слухам, что Джорджина находится на пятом месяце, но официального заявления не было. Теперь де тому находятся подтверждения. Так,
папарацци поймали влюбленных на отдыхе на Ибице и судя по снимкам она явно находится в «интересном положении».
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