Россия может выслать миллионы украинцев

Российская власть может принять меры в отношении 4 миллионов украинцев, находящиеся на ее территории, из-за введения Украиной системы биометрического контроля. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Кремль примет меры в ответ на новые правила въезда в Украину, введение которых «можно считать визовым режимом между странами».

«А потому наш долг предупредить – ответные шаги обязательно последуют. Об этом очень непросто говорить, но они в определенной степени могут затронуть четыре миллиона украинцев, работающих в России», – сказал Клинцевич.

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Он не исключил, что кого-то из украинцев придется вежливо попросить покинуть РФ.

Напомним, Украина введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают государственную границу. В частности для россиян с 1 января 2018 въезд в Украину будет осуществляться по биометрическим паспортам и после электронной регистрации.

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