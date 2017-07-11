Утиная семья решила прогуляться по шоссе: грузовик оказался в кювете

 

Фото: Kenno Soo / Sakala

В прошлую пятницу на шоссе, соединяющем Вильянди и Тарту, произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Неподалеку от Уусна водитель автомобиля решил резко затормозить, чтобы пропустить оказавшуюся на проезжей части утиную семью. Пернатые смогли безопасно перебраться через дорогу, чего нельзя сказать о грузовике Volvo, который вылетел в кювет. Водитель фуры не соблюдал дистанцию, поэтому и не успел вовремя остановиться. Водитель решил свернуть в кювет, чтобы избежать столкновения с остановившейся машиной, поскольку по полосе встречного движения ехал другой автомобиль. К счастью, в ДТП никто не пострадал, пишет Sakala.

В полиции напомнили, что безопасной дистанцией при скорости движения в 90 км/ч можно считать 45 метров. Стражи порядка затруднились сказать, как часто происходят ДТП по вине оказавшихся на дороге животных, поскольку в некоторых случаях водители могут и не сообщать о случившемся.

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